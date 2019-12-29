وزيرة الصناعة تستعرض مع محافظ الوادى الجديد تعزيز فرص الاستثمار الصناعى

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وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول أهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتوافرة بالمحافظة، مع التركيز على الميزات النسبية في مجال التمور، حيث تعد المحافظة من كبرى مناطق إنتاجه على مستوى مصر، حيث تضم حوالي 2.2 مليون نخلة، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق تنمية زراعية صناعية مجتمعية للمحافظة وايضاً في إنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه ،أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات أمام المستثمرين بهدف تنفيذ مشروعات تحقق الأهداف التنموية للمحافظة، وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة لأبناء الوادي الجديد، مشيراً في هذا الإطار الى أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالأنشطة الصناعية، خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
ولفت إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم الملتقى التسويقي الأول لتمور الوادي الجديد والمقرر انعقاده مطلع العام المقبل، ويستهدف النهوض بزراعة وصناعة التمور بالمحافظة وتوفير آليات للتسويق والترويج ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
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