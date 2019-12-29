شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب بعد ارتفاعها لمدة 4 أيام متواصلة، عقب زيادة ملحوظة في سعر المعدن النفيس عالمياً، لتسجل أوقية الذهب 1511 دولاراً ، بعد أن سجلت بختام تعاملات الأسبوع 1509 دولار، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر، ليرتفع خلال تعاملات أمس السبت، ليسجل عيار المعدن الأصفر 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 675 جنيها للجرام.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة، لليوم السابع، أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف أن الضبابية بشأن التوافق الصيني الأمريكي تلقى بظلالها على الأسواق، مما رفع الطلب على المعدن النفيس ليصعد الي 1511 دولار، ويضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.



أسعار الذهب اليوم... أسعار الذهب اليوم... عيار 18 سجل 578.5 جنيه للجرام عيار 21 سجل 675 جنيها للجرام عيار 24 سجل 771.5 جنيه للجرام الجنيه الذهب 5400 جنيها أوقية الذهب 1511 دولار. Advertisements

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب.

وخلال الأشهر الماضية، ومع التصعيد الواضح من أمريكا والصين، وفرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس عالميا بشكل غير مسبوق، لتحقق أوقية الذهب أعلى معدلاتها فى أكثر من 6 سنوات، لكن الأسعار تراجعت بشكل طفيف مع الاتجاه لجنى الأرباح، وكذلك بسبب بعض التصريحات الإيجابية عن التقارب بين أمريكا والصين.

ويرتبط سعر الذهب فى مصر بشكل مباشر بسعر أوقية الذهب عالميا، ومن ثم حدوث أى تغيرات على أسعار الأوقية، فإن سوق الصاغة يستجيب مباشرة لهذا التغير، كما أن أوقية الذهب تتأثر بشكل سريع بالمتغيرات التى تشهدها الأسواق فى العالم الناتجة عن الاضطرابات والحروب التجارية، وكذلك مؤشرات النمو العالمية، وفق رأفت امين أحد التجار بسوق الصاغة.