شكرا لقرائتكم خبر عن "سدكو ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 9.9 مليون ريال عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال" عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة من 1 أكتوبر 2019 الى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن التوزيعات ستكون على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.165 ريال سعودي لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.65% أي ما يعادل 6.60% على أساس سنوي.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس الموافق 2 يناير المُقبل، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق.

وكانت سدكو كابيتال قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال ريت عن الفترة الربع الأول من العام 2019 بقيمة 9.9 مليون ريال، بالإضافة إلى أرباح نقدية بقيمة بقيمة 9.9 مليون ريال مُوزعة عن كل من الربع الثاني والثالث من العام الجاري .

وجدير بالذكر أن الصندوق حقق صافي أرباح بلغ 9.9 مليون ريال في النصف الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.