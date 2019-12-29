شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تبيع حصصها بشركات تابعة في مصر مُقابل 2 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن توقيعها اتفاقية بيع كامل حصصها في في شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس والبالغة 250 ألف سهم تمثل 50% من رأس مال تلك الشركة.

وأفادت أميانتيت السعودية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بقيامها يبيع كامل حصصها في شركة أميرون مصر والبالغة 94.638 ألف سهم تمثل 49% من رأس مال تلك الشركة، والتي تملكها شركة أميانتيت العربية السعودية عن طريق شركتها التابعة (شركة أميرون العربية السعودية). علماً بأن شركة اميرون مصر تعمل في صناعة الأنابيب الإسمنتة.

يُذكر أن "أميانتيت السعودية" تملك شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس عن طريق الشركة التابعة (شركة اميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة)، وتعمل شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس بصناعة أنابيب الفيبرجلاس.

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وبحسب البيان، تبلغ قيمة الصفقة 2 مليون دولار امريكي، علماً بأن الأثر المالي سيكون صافي نقد بالغ 7.5 مليون ريال.

وفي المُقابل، سيكون هنالك خسارة 15.688 مليون على حقوق الملكية المتراكمة بسبب تحويل عملات نتجت عن البيع، وصافي زيادة في حقوق الملكية الموحدة بمقدار 7.5 مليون ريال سعودي. علماً بأن هذا الأثر المالي سيظهر في الربع الأول من عام 2020.

وحققت أميانتيت صافي خسارة بلغ 301.1 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي خسارة بلغ 91.8 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.

هذا وأعلنت أميانتيت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 5 مليون ريال بما نسبته 1.4% من رأس المال بنهاية سبتمبر الماضي.