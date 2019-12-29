شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات العقارية بالسعودية ترتفع 7.5% في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع عدد الصفقات العقارية بالسوق السعودي 7.5%، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 3.2%، ليستقر عند مستوى 6085 صفقة عقارية خلال الأسبوع.

وارتفع عدد العقارات المبيعة 7.1%، مقارنة بانخفاضه الأسبوعي الأسبق 3.2%، ليستقر عند 6320 عقارا مبيعا خلال الأسبوع، بحسب صحيفة الاقتصادية.

والمؤشران اللذان يعكس التغير فيهما، سواء عكس اتجاه تغير قيم الصفقات أو بنسب أقل حال اتساقهما في الاتجاه نفسه، واستمرار انخفاض متوسطات الأسعار السوقية المتضخمة لمختلف الأصول العقارية المنقول ملكيتها، وهو أمر إيجابي جدا.

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وسيعزز استمرار انخفاض الأسعار، وارتفاع الصفقات والمبيعات من خروج السوق العقارية المحلية من حالة الركود الشديدة، التي تخضع لها لعدة أعوام.

وسجلت مساحة الصفقات العقارية ارتفاعا قياسيا بلغ 50.5%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 22.4%، لتستقر عند 15.8 مليون متر مربع خلال الأسبوع.

سجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية حتى 26 ديسمبر 2019، ارتفاعا بلغ 1.2%، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية عند مستوى 1031 ريالا للمتر المربع (1019 ريالا للمتر المربع للفترة نفسها من العام الماضي).

أما على مستوى المدن الكبرى؛ أظهرت مقارنة المتوسط السنوي لأسعار الأراضي السكنية خلال العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال العام الماضي، انخفاضا في الرياض 5.6% (1537 ريالا للمتر المربع)، وانخفاضه بنسبة أكبر في جدة 13.9% (1193 ريالا للمتر المربع)، وانخفض المتوسط السنوي في الدمام 3.4% (1497 ريالا للمتر المربع).