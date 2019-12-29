شكرا لقرائتكم خبر عن "غازكو" السعودية تنفي حدوث تغيير في أسعار الغاز المسال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر" أن أسعار غاز البترول المسال لم تطرأ عليها أي تغييرات، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، التي تحتسب بنسبة 5% من القيمة الأصلية لأسطوانة الغاز.

وعلى نحو آخر، يشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 151.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 103.31 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 47%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 119.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 71.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 66.6%.