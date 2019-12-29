شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثروة المعدنية السعودية تشكل لجنة لحل مشاكل المصانع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه المصانع في المملكة.

وذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي بهدف دعم الصناعة الوطنية.

ودعا الصناعيين إلى تسجيل تحدياتهم، عبر مركز خدمات "آمر" على مدار الساعة على الرقم الهاتفي من داخل المملكة خلال أوقات الدوام الرسمي.