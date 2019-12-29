شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلزم الجهات الحكومية بالمركبات الموفرة للطاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ألزمت الجهات المسؤولة مختلف الجهات والشركات الحكومية بالتنسيق مع مركز كفاءة الطاقة، لتقديم خطة عمل للمركز توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة، بما في ذلك استخدام المركبات الموفرة للطاقة.

وأشارت صحيفة عكاظ، بحسب مصادر لها، إلى تكليف مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لآلية مراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية، لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً من تاريخ القرار.

وستقوم الجهات الحكومية عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية بالاهتمام بمعيار رفع كفاءة استهلاك الوقود، وذلك بناء على مرئيات وزارة المالية المبنية على دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده.