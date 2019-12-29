شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 29 ديسمبر الجاري حتى 2 يناير المُقبل، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من أنعام القابضة، الكابلات، وأسمنت تبوك، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من أسمنت القصيم، والمراكز العربية، وذلك فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من شركة المجموعة السعودية، المملكة القابضة، والفخارية.

وتبدأ شركة أسمنت القصيم، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن الربع الثالث من العام 2019 بقيمة 90 مليون ريال، بما يعادل ريالا واحدا للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة المراكز العربية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2019، بقيمة 427.5 مليون ريال، بما يُعادل 0.90 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ 9%.

ويستحق، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بقيمة 337.5 مليون ريال عن النصف الثاني للعام 2019، بحصة للسهم تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

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كذلك يستحق، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بقيمة 15 مليون ريال، عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك يستحق، يوم الثلاثاء المُقبل، توزيع أرباح شركة المملكة القابضة، عن الربع الثالث من عام 2019، بواقع 1.25% من القيمة الإسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة أنعام الدولية القابضة، يوم الثلاثاء المُقبل، في مقترح تخفيض رأسمال الشركة بنسبة 92.35%، من 196 مليون ريال، إلى 15 مليون ريال.

كذلك تبحث الجمعية العمومية لشركة الكابلات السعودية، يوم الثلاثاء المُقبل، مقترح زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة أسمنت تبوك، يوم الخميس المُقبل، الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.