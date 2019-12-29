شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: جارى تحويل مساحة 2.5 مليون متر من صناعى لسكنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن السير قدما فى خطة وزارة قطاع الأعمال لاستغلال كافة الاصول لتعظيم الاستفادة منها، مضيفا لـ" الخليج 365 "، أنه تم اجراء الرفع مساحي لعدد30 قطعة أرض ، وجارى تغيير النشاط لـ 2.5 مليون متر مربع من صناعي إلى سكنى و تجارى

وقال مدحت نافع ، سيتم تنفيذ هذه المشروعات على مراحل ، المرحلة الأولى ،عبارة عن 4 قطع أرض، وتم الانتهاء بالفعل منها ، موضحا أن المرحلة الثانية تضم 10 قطع أرض، وهناك 5 قطع خارج الأحوزة العمرانية جارى الانتهاء من الموافقات اللازمة لتغيير النشاط.

وأضاف الدكتور مدحت نافع ، إنه جارى استغلال قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع كائنة بالكيلو 31.5 طريق القاهرة/السويس الصحراوي ،مملوكة للشركة القابضة ،وتحويلها إلى أراضي سكنية أكثر تميزاً ، وذلك من خلال مشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ،والشركة القابضة للصناعات المعدنية، بنسبة 50% لكلاً منهما ، والتي تبلغ 1.3 مليار جنيه نصيب الشركة القابضة وحدها، وقد تم الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه فقط في مايو 2019 وباقي 200 مليون جنيه ، موضحا انه تم أرسال أكثر من خطاب استعجال للهيئة وأخر تلك الخطابات بتاريخ 31 أكتوبر الماضى .

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، انه تم إزالة التعديات الواقعة على أرض الشركة بأسيوط ، وجاري تسجيل الأرض تمهيداً لتغيير النشاط والتصرف فيها.