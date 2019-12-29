شكرا لقرائتكم خبر عن "شوربته كلها فوائد".. تعرف على أسعار العدس الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد العدس الأصفر من الأطباق المفضلة لقطاعات كبيرة من الناس خاصة فى فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرار وبرودة الطقس، حيث يمد الجسم بالطاقة والدفء لاحتوائه على سعرات حرارية غير ضارة ، وبالرغم من اختلاف طرق إعداده، تبقى شوربة العدس الطبق المفضل لدى الكثيرين ما يزيد الإقبال على شرائه .

و فى هذا الإطار ينشر " الخليج 365 " أسعار العدس الأصفر، حيث يصل سعر الطن ما بين 800 الى 900 جنيه، وسعر الجملة ما بين 15 الى 16 جنيه للكيلو، و للمشترى ما بين 18 الى 20 جنيه للكيلوا وذلك وفقا لشعبة الحاصلات الزراعية.

ووفقا لبعض تقارير فإن العدس يعتبر من الحبوب الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، وله العديد من الفوائد ، أهمها أنه يمد الجسم بالبروتين والألياف اللازمة فى عملية التمثيل الغذائى.

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كما يمد الجسم بالحديد اللازم لقوة الدم، وبالكالسيوم المفيد لبناء العظام والأسنان، كما أنه مفيد جداً للأم الحامل لغناه بحمض الفوليك أسيد ، الذى يحمى الجنين من التشوهات، فضلا عن حمايته من انتشار الخلايا السرطانية، وتنظيم مستوى سكر الدم و يحتوى على الكثير من المركبات الغذائية المهمة، وهى متمثلة فى البروتين والدهون والدهون الغير مشبعة، والكربوهيدرات، وفيتامين ب والألياف والكالسيوم والحديد والفسفور والمغنيزيوم والنحاس وفيتامين أ والسعرات الحرارية وفيتامين ف و ب وفيتامين سى وفيتامين ه.

وتشير تقارير أخرى بأن قيمته الغذائية توازى اللحوم، وموطن زراعته الأصلى هو بلاد الشام، وجمهورية مصر العربية، ومناطق جنوب قارة أوروبا، وإيران، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند ويتواجد العدس على عدة أنواع هى العدس الأصفر، والعدس الأسود، والعدس الأحمر، والعدس البني.