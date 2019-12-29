شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه في آخر جلساته، وذلك بعد محاولته جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وأيضاً حاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وقد جاء انخفاض المؤشر على اثر ثبات مستوى المقاومة 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، والذي تزامن مع اختباره لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه لفترة زمنية (يومية)، ليحقق المؤشر أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 10.35 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد المؤشر من جديد بمهاجمة المقاومة السابق ذكرها 8399.82.
لهذا تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 8399.82، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8500.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
130
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
55
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عدد أسهم الشركات الثابتة
10
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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