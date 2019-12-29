شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) في آخر جلساته، وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري 10.64، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.43% بما يعادل 0.26 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع بدعم من تداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.64، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 11.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.64 ومستوى المقاومة 11.40.