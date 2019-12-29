شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مصرف الإنماء (1150) قليلاً في آخر جلساته، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً على المدى القصير، وأيضاً يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى تعافى السهم وعودة ارتفاعه خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 25.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 26.55.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.30 ومستوى المقاومة 26.55.
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