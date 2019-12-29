شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم كيمانول (2001) باللون الأخضر في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جيدة بلغت نسبتها 3.57% بما يعادل 0.29 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 8.40، فهذا المستوى يمثل أولى مستويات فيبوناتشي التصحيحية مستوى 38.2% منها للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 10.38 إلى 7.18)، ليتجاهل السهم بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.40، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 8.78 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.16 ومستوى المقاومة 8.78.