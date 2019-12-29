شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم التصنيع (2060) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 13.16، ارتد منه السهم ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، وقد جاء هذا الإغلاق بعد تراجع السهم بجلسته ما قبل الأخيرة على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 13.46، ليحاول من هذا الانخفاض تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، ليغلق السهم على أرباح في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.04 نقطة، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة 13.46، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم بصورة تصحيحية خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 13.46، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 15.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.62 ومستوى المقاومة 14.00.