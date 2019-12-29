شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مسك (2370) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بارتفاعه الأخير على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.49% بما يعادل 0.14 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.32، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.26.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.32 ومستوى المقاومة 10.26.