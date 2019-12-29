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مسك يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل صباحي – 29-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مسك (2370) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بارتفاعه الأخير على اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.49% بما يعادل 0.14 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

 

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.32، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.26.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.32 ومستوى المقاومة 10.26.

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