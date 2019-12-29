شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ينهي جلسة بدون تغيير اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الراجحي (1120) على عدم تغيير، في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وأيضاً متأثراً بخروجه من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن أمام ذلك نجد توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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توقعاتنا ترجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 65.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 64.00 ومستوى المقاومة 66.90.