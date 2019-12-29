شكرا لقرائتكم خبر عن متلايف إيه آي جي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم متلايف إيه آي جي (8011) الارتفاع في آخر جلساته، وسط ارتفاع أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 5.72% بما يعادل 1.14 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم على اثر ثبات مستوى الدعم 19.92، فهذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 26.80 إلى 13.04)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول تصريف هذا التشبع الشرائي.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 21.54، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة الأخير من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 23.86 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.92 ومستوى المقاومة 22.78.