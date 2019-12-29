شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يقترب من مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العبد اللطيف (2340) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً هي الثانية على التوالي بلغت نسبتها 0.85% بما يعادل 0.10 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالرغم من بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 12.22 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 11.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 12.22.
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