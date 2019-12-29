شكرا لقرائتكم خبر عن " الحاصلات الزراعية " : أسعار "حمص الشام" تترواح من 18 لـ 25 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حمص الشام من البقوليات المهمة خاصة فى فصل الشتاء، فهو من أطباق المقبلات الشهية ، التى تحظى بإقبال فى فصل الشتاء حيث يمد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة ويشعره بالدفء و يحمى من نزلات البرد، و يحتوى على العديد من العناصر الغذائية ، حسبما تؤكد العديد من التقارير
ووفقا لشعبة الحاصلات الزراعية ، فإن سعر الكيلو من حمص الشام المستورد و البلدى يصل ما بين 18 الى 25 جنيها للكيلو، ووفقا لبعض تقارير يتميز حمص الشام بالعديد من الفوائد الطبية والصحية التي تفيد جسم الإنسان، اذ أنه أحد البقوليات منخفضة الكربوهيدرات، لأنها بطيئة الإحتراق، كما يساعد على الشعور بالامتلاء والتقليل من الرغبة الشديدة لتناول الطعام، وذلك لأن الحمص يعد مصدرا غنيا بالبروتين والألياف.
كما يحتوى على مستويات عالية من الحديد والزنك والفوسفور وفيتامين " ب " وهي فيتامينات مهمة للأشخاص النباتيين الذين يفتقرون للعديد من العناصر الغذائية نتيجة عدم تناولهم للمنتجات الحيوانية ويمتاز الحمص بسهولة وسرعة تحضيره، وتكلفته الاقتصادية، فيما تشير تقارير أخرى أنه يعالج التهابات الحلق والصدر وصداع الرأس و يعالج أمراض ديدان المعدة و يهدئ من آلم الصدر والظهر والمعدة، فيما يزيد يزيد من الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من النحافة الزائدة.
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