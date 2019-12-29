شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تراجعه لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 6926 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وذلك على خلفية ملامسته للحد العلوي من القناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6800 نقطة كمستوى اول ثم 6550 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,888 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,956 نقطة