شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عن مستوى 10426 نقطة، مقتربا من مستوى الدعم الحالي عند 10400 نقطة، كما يقترب المؤشر حاليا من خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" والذي نتوقع ان يحاول دفع المؤشر لاعلى مرة أخرى لمستوى المقاومة 10650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,395 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,441 نقطة