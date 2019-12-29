شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 88 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويقترب السهم حاليا من خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 77 فلس كمستوى اول ثم 65 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 100 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 86.7 بينما مستوى المقاومة هو 89.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط