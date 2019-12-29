شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان الخليج العقارية (AJWAN) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق الخميس مرتفعا عند مستوى 14.50 فلس، متجاوزا خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة إيجابية قد تمنح السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 15 ثم 16.30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14.3 بينما مستوى المقاومة هو 14.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد