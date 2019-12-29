شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس ليغلق عند مستوى 550 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 500 فلس كمستوى اول ثم 440 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 570 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 547 بينما مستوى المقاومة هو 553 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط