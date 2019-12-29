شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 1060 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول لثاني جلسة على التوالي، كما انزلق السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 1020 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1080 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 1,050 بينما مستوى المقاومة هو 1,070 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط