شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 215 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 220 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع عمليات جني ارابح قد تهبط به لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى اول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 212 بينما مستوى المقاومة هو 216 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط