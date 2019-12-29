شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 215 فلس، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 220 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع عمليات جني ارابح قد تهبط به لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى اول ثم 200 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 212 بينما مستوى المقاومة هو 216 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة التسهيلات التجارية (FACIL) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 29-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.