شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 895 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته للحد العلوي للقناة الصاعدة متوسطة الأجل، كما اطلق مؤشر القوة النسبية إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 850 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 920 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 887 بينما مستوى المقاومة هو 907 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط