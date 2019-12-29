الاقتصاد

شركة منازل القابضة (MANAZEL) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-12-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 38.80 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 41 فلس كمستوى اول ثم 48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 36 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.8 بينما مستوى المقاومة هو 40.1 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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