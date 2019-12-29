شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 38.80 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 41 فلس كمستوى اول ثم 48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 36 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.8 بينما مستوى المقاومة هو 40.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد