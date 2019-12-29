شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب للاستثماروالتمويل‏ (UNICAP) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي اخر جلسات الأسبوع الماضي عند ادنى مستوى خلال جلسة الخميس وهو 54 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما كون السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 45 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 53.1 بينما مستوى المقاومة هو 55.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط