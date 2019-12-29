شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.693 ريال، وهو ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، كما تراجع السهم مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.65 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.73 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.70 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط