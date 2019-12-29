شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يتحول الى الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 29-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 4.69 ريال، مخترقا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 4.55 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، ليتحول بذلك السهم الى الاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع إمكانية الوصول لمستويات قد تصل الى 4.83 ريال كمستوى اول ثم 5.10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.60 وبين مستوى المقاومة هو 4.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد