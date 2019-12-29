«غرفة عجمان» تنظم حلقة نقاشية حول «الموازنة العامة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

ترأس عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حلقة نقاشية بعنوان «الموازنة العامة» وذلك ضمن سلسلة الحلقات النقاشية التي تعتمدها غرفة عجمان لموظفيها بهدف تبادل المعلومات ومناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بطبيعة عمل الغرفة للخروج بتوصيات ومقترحات تصب في جودة بيئة العمل وتنعكس على مخرجاتها الموجهة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

حضر الحلقة في مقر «غرفة عجمان» سالم السويدي المدير العام وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء وموظفي «غرفة عجمان».

وفي بداية الحلقة رحب عبدالله المويجعي بالحضور وأكد على أهمية الحلقة النقاشية وما تتناوله عن الموازنة العامة لما لها من أهمية للدول بشكل عام وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة والدفع قدماً باعتماد مشاريع ومبادرات تواكب متطلبات النمو وتحقيق أهدافها.

واطلع الحضور على تعريف الموازنة بأنها «بيان تقديري لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة مستقبليه تقاس عادة بسنة، فالموازنة من أدوات السياسة المالية تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للحكومة».