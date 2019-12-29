شكرا لقرائتكم خبر عن «احتياط» نيويورك يعتزم زيادة مشتريات سندات التمويل العقاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي لولاية نيويورك (البنك المركزي للولاية) اعتزامه زيادة مشترياته من السندات المضمونة بقروض عقارية بنسبة 8% خلال الأسبوعين المقبلين مقارنة بمشترياته من هذه السندات خلال الأسبوعين الأخيرين. وذكرت بلومبيرج أنه وفقاً لهذا القرار سيصل إجمالي مشتريات مجلس الاحتياط الاتحادي لنيويورك من هذه السندات خلال الفترة من 30 كانون أول/‏ديسمبر الحالي إلى 14 كانون ثان/‏يناير المقبل إلى 2.7 مليار دولار، بهدف تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. (د ب أ)

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