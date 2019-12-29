"الصناعات الهندسية": 260 شركة تشارك فى مبادرة الرئيس لدعم المنتج المحلى

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وأضاف المهندس لـ"الخليج 365"، أنه جرى اجتماع فى اتحاد الصناعات ضم رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة مع 5 غرف وهى "الملابس الجاهزة، صناعة الجلود ، الصناعات الهندسية، مواد البناء، والكيماوية"، وتم التوافق على الاشتراك بمبادرة الرئيس، فيما يدخل قطاع صناعات الأثاث الخشبى والمعدنى فى المبادرة.
وأشار رئيس الغرفة ، إلى أن القطاع الهندسى يعتبر الأهم ضمن مبادرة خفض أسعار السلع، لأن الشعبة ممثل فيها قطاعات هى الأكثر احتكاكا بالمواطن، فمثلا هناك الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصحية والكهربائية، لذلك الفترة المقبلة ستشهد اهتمام واسع من الغرفة لتعميم المبادرة وحث كافة الشركات للتواجد بقوة بمنتجاتها بأسعار مخفضة.
وأكد المهندس، أن غرفة الصناعات الهندسية من أول الجهات التى أعلنت مشاركتها فى مبادرة خفض أسعار السلع ضمن جهود الدولة لتنشيط البيع المحلى، وتفضيل المنتجات المصنعة محليا خلال النصف الأول من 2020.
وتوقع رئيس الغرفة، أن تحقق مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع الشراء المحلى نجاح كبير فى ظل مشاركة كافة القطاعات التصنيعية الرئيسية فيها، والتى يحتاجها المواطن بدءا من موادء البناء وصولا إلى الكيماويات المستخدمة فى عمليات التشطيب النهائية، وكذلك كافة الأجهزة والأدوات التى يحتاجها المواطن البسيط.
وبشأن نسب الخصم، أكد المهندس أن كل شركة لها طبيعتها وتكلفتها الإنتاجية، لذلك كل منتج سيختلف عن الآخر فيما يتعلق نسب الخصم عليه، لكنها لن تقل عن 15 % وقد تصل إلى 45 % على بعض المنتجات.
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