شكرا لقرائتكم خبر عن تريليونا دولار ديون الصين الخارجية حتى سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

بلغت الديون الخارجية للصين 2.0325 تريليون دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي. وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو الماضي بزيادة طفيفة بلغت 1.7 %. وقال المتحدث باسم المصلحة وانج تشون يينج: إن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات الأخطار ثابتة. وتوقع وانج ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسة مثل نسبة خدمة الدين أي تغييرات كبيرة بنهاية عام 2019 مقارنة بعام 2018، وأن تظل ضمن النطاق الآمن وفقًا للمعايير الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تريليونا دولار ديون الصين الخارجية حتى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.