شكرا لقرائتكم خبر عن أداء إيجابي للعام 2019 يدفع لتحقيق أعلى مستوى منذ 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أما من حيث القيم المتداولة للأسبوع الماضي، فقد بلغت حوالي 21.8 مليار ريال مقارنة بنحو 35.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، ويأتي هذا التراجع في السيولة؛ نتيجة هدوء الحركة على سهم أرامكو، الذي حاز معظم التداولات السابقة.
وعند النظر إلى أداء العام 2019م أجد أنه حقق مكاسب بلغت 526 نقطة أي ما نسبته 6.73 %، وبسيولة بلغت 867 مليار ريال، ومحققا أعلى قمة منذ العام 2015م مما يدل على أنه عام ناجح بكل المقاييس رغم أن الأداء والسيولة كانت أفضل في العام 2018م.
» التحليل الفني
مع كل المعطيات الجيدة للأسبوع المنصرم إلا أن وصول السوق إلى منطقة مقاومة 8.400 - 8.500 نقطة، والفشل في الإغلاق أعلى منها يعطي إشارة أولية بأن السوق على وشك الدخول في مسار تصحيحي ما لم يخترق هذه المنطقة، ورغم أن الزخم الشرائي بدأ بالضعف إلا أنه من الممكن أن يحاول المؤشر من جديد اختراق المنطقة المذكورة للمرة الأخيرة، وفي حال الفشل مجددا في تجاوزها سيتأكد دخول السوق في مسار تصحيحي متجها إلى مستويات 8.200 نقطة على الأقل، وقد يكون ذلك الأمر مدعوما بنتائج سلبية، خاصة من شركات البتروكيماويات أو من التراجع المحتمل لأسعار النفط.
» تحليل القطاعات السنوي
عند تحليل أداء القطاعات للعام 2019م نجد أنها على ثلاثة أقسام، الأول: قطاعات حققت مكاسب عالية، ومنها البنوك والاتصالات والطاقة وتجزئة السلع والنقل. والثاني: قطاعات حققت خسائر قوية ومنها تطوير العقارات، والسلع طويلة الأجل، والاستثمار. والثالث: قطاعات لم يتغير أداؤها كثيرا، ومنها المواد الأساسية، والمرافق العامة، والإعلام، والسلع الرأسمالية.
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