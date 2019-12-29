شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثي يحقق طفرة جينية بإنتاج «الزعفران» والان نبدء بالتفاصيل
واطلع مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد على محصول هذا العام من أزهار الزعفران التي يشرف عليها كرسي سارة الغنيم للأبحاث بالجامعة، واستمع إلى شرح وافٍ من الفريق البحثي حول التطورات والطفرة الجينية لأزهار الزعفران، بالإضافة إلى ما تحقق في الأعوام السابقة حيث سبق إنتاج أزهار بمياسم تحمل ما بين 4 - 8 مياسم بالزهرة الواحدة. ولا يزال الفريق يعمل على إنتاج كورمات زعفران بها هذه الطفرة في الإنتاجية من خلال تقنية زراعة الأنسجة، كما اطلع مدير الجامعة على منتجات الكرسي الأخرى.
ودعا الحامد الباحثين إلى ضرورة التعاون مع الكراسي الأخرى في الجامعة وكلية الصيدلة على وجه الخصوص؛ لتحويل بعض منتجات الكرسي إلى منتجات ذات مردود اقتصادي، تحقق رؤية المملكة الطموحة، وحسب الأعراف الأكاديمية المتبعة.
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