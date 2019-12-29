شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أسبوعية لتذليل العقبات أمام المصانع والان نبدء بالتفاصيل

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن تشكيل لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه المصانع، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال الخريف، في تغريدة له على حسابه الرسمي في «تويتر»، إن ذلك يأتي دعما للصناعة الوطنية، داعيا أصحاب المصانع إلى تسجيل تحدياتهم من خلال مركز «آمر» على مدار الساعة (199099)، أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي (0112945443).

من ناحية أخرى، ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس الأول، اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة الجبيل الصناعية، تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال.

وكان الخريف قد أجرى زيارة لمدينة الجبيل الصناعية الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على سير المشاريع الصناعية والتنموية في المدينة وخطة العمل المجدولة المتوافقة مع الخطة العامة للهيئة الملكية بالجبيل، وكان في استقباله رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان، وعدد من قيادات الهيئة الملكية وقادة الصناعة في مدينة الجبيل الصناعية.

واطلع الوزير خلال الزيارة على عروض تخصصية قدمها عدد من مسؤولي الهيئة الملكية، اشتملت على الخطة العامة لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، والمركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، ومشاريع مدينة رأس الخير الصناعية، وآخر المشاريع المنفذة بالمطار، ومنظومتي التعليم العام والجامعي، والنقلة النوعية في الخدمات الإلكترونية الصحية، وبرامج وأنظمة حماية ومراقبة البيئة، وبرنامج «الواعدين»، بالإضافة إلى الاستماع إلى نبذة عن مجلس الاستدامة والتكامل الصناعي.