شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الثانية في مبادرة الإقراض بـ 224.9 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لـ ”الخليج 365”، أن منطقة الرياض جاءت بالمركز الأول في إجمالي عدد عقود التمويل ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر بإجمالي 707 عقود بقيمة 719.6 مليون ريال، فيما جاءت المنطقة الشرقية بالمركز الثاني بإجمالي عقود وصل إلى 296 عقدا بإجمالي مبالغ مصروفة وصل إلى 224.9 مليون ريال، في حين جاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الثالث بـ 216 عقدا وبإجمالي مبالغ مصروفة وصل إلى 211.3 مليون ريال.

وأوضحت «منشآت»، أن إجمالي عدد عقود التمويل ضمن المبادرة وصل إلى 1390عقدا بإجمالي مبالغ مصروفة بلغ 1.2 مليار ريال بنسبة صرف بلغت 95%، وذلك من خلال شركاء المبادرة المرخص لهم من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذين وصل عددهم إلى 18 شركة تمويل.

وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر التي تقدمها «منشآت» ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المملكة من خلال تقديم قروض ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تقدم بدورها حلولا تمويلية وقروضا بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وبإمكان رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من مبادرة الإقراض غير المباشر عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني؛ للاطلاع على تفاصيل المبادرة وشركائها من شركات التمويل المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

الجدير بالذكر أن «منشآت» أطلقت مبادرة الإقراض غير المباشر لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030م.