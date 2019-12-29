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وأوضحت القحطاني أن من أبرز النقاط، التي تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا وعالميا القيام بإصلاحات في مجال الاقتصاد الكلي؛ لرفع معدل التوظيف للمرأة وتشجيع العمالة المنتجة، ومتابعة أثر الإصلاحات المتبعة ومعرفة مدى تقدمها، وتسريع مشاركة المرأة من خلال زيادة التمويل في جميع المصادر؛ لمواجهة جميع التحديات والعقبات، ودعم إيجاد فرص عمل جيدة لاقتصاد الرعاية في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، مثل التعليم في مرحلة الطفولة، وتعزيز التغير التكنولوجي في القطاعين العام والخاص؛ لتمكين المرأة في الوظائف اللائقة.
ولفتت القحطاني إلى أن المملكة عززت دور المرأة في دفع عجلة التنمية من خلال تطوير واستثمار طاقتها بتفعيل دورها على الصعيدين المحلي والعالمي، كما تهدف رؤية 2030 إلى تكريس الجهد لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وتنمويا لتصبح عنصرا مؤثرا وفاعلا في جميع المجالات، حيث تم تخصيص هدف إستراتيجي في رؤية المملكة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وحماية حقوقها في مجال الصحة والتعليم والتوظيف؛ لتحقيق الرفاه وتأمين مستوى معيشي لائق، كما تمكنت من تبوء مناصب قيادية سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
وأضافت القحطاني، إن تمكين المرأة يضفي قيمة جوهرية للنساء من خلال توسيع الفرص محليا وعالميا، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانا للنساء، والوصول إلى المناصب القيادية «العليا»، مشيرة إلى أن قطاع الجملة والتجزئة احتل أعلى نسبة في عدد المشتغلين من الإناث 164,299 بين جميع القطاعات، فيما تم إعداد خطة لتأنيث المطاعم والفنادق ومحلات الورود والجوالات وغيرها من المجالات، إذ بلغت نسبة المشتغلين من الإناث في قطاع أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 28.540 وحققت المملكة على صعيد التعليم والصحة مكاسب مهمة.
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