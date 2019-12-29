شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العشرين تدعم تمكين السيدات وتسد فجوة الوظائف والان نبدء بالتفاصيل

أكدت اقتصاديات أن دمج المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة نسبة الإنتاجية إلى 25 %، إضافة إلى دعم الأسر والحد من الفقر وزيادة الأمن المجتمعي، فضلا عن رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية، وتحسين مستوى التعليم، وتقوية الاقتصاد نتيجة زيادة التحاق الفتيات في المدارس، إلى جانب خلق بيئة مستدامة، فيما أشرن إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة عالميا ما زالت ضئيلة إذ لم تتجاوز 55 %، بينما يحتاج التوازن في سوق العمل بين المرأة والرجل إلى نحو 170 عاما.

وأوضحن في قراءة اقتصادية عن دور مجموعة المرأة في قمة العشرين، أن تمكين المرأة في سوق العمل بحاجة إلى إصلاحات في مجال الاقتصاد الكلي، وتشجيع العمالة المنتجة، ومتابعة أثر الإصلاحات المتبعة ومعرفة مدى تقدمها، وتسريع مشاركة المرأة من خلال زيادة التمويل في جميع المصادر؛ لمواجهة جميع التحديات والعقبات، ودعم إيجاد فرص عمل جيدة لاقتصاد الرعايـة في القطاعين العام والخاص، فضلا عن زيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، مثل: التعليم في مرحلة الطفولة وتعزيز التغير التكنولوجي في القطاعين العام والخاص لتمكين المرأة في الوظائف اللائقة.