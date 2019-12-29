شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العشرين تدعم تمكين السيدات وتسد فجوة الوظائف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحن في قراءة اقتصادية عن دور مجموعة المرأة في قمة العشرين، أن تمكين المرأة في سوق العمل بحاجة إلى إصلاحات في مجال الاقتصاد الكلي، وتشجيع العمالة المنتجة، ومتابعة أثر الإصلاحات المتبعة ومعرفة مدى تقدمها، وتسريع مشاركة المرأة من خلال زيادة التمويل في جميع المصادر؛ لمواجهة جميع التحديات والعقبات، ودعم إيجاد فرص عمل جيدة لاقتصاد الرعايـة في القطاعين العام والخاص، فضلا عن زيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، مثل: التعليم في مرحلة الطفولة وتعزيز التغير التكنولوجي في القطاعين العام والخاص لتمكين المرأة في الوظائف اللائقة.
كانت هذه تفاصيل خبر قمة العشرين تدعم تمكين السيدات وتسد فجوة الوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.