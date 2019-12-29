شكرا لقرائتكم خبر عن برامج إستراتيجية لتوفير فرص عمل للنساء والان نبدء بالتفاصيل

أكدت نائب رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية شعاع الدحيلان، أن تعزيز المرأة قائم على مشاركتها في صنع القرار ووصولها إلى المناصب القيادية، فالنظرة حاليا من رؤية المملكة القائمة على تمكين المرأة والرؤية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم جديدة أبرزها التنمية البشرية والذاتية.

وأضافت الدحيلان، إنه فيما يتعلق بالبطالة على المستويين المحلي والعالمي، هناك أجندة وبرامج إستراتيجية عملت على توفير فرص عدة وفتح المجال أمام العمل المهني باعتباره حلا جذريا إلى جانب تطوير المهارات الذاتية، وتحفيز العمل ورفع مستوى ثقافة العمل. وعن فجوات الأجور، ترى الدحيلان أنه ليست هناك فجوات في الأجور، وإنما بحسب الكفاءات وقدرة المرأة على إثبات نفسها لتضاهي ما يدور في العالم من تغيرات.

وأوضحت الدحيلان أن قمة العشرين تساهم في خلق مجالات استثمارية وتبادل الخبرات والثقافات الاقتصادية وغيرها من الفرص ذات القوة المستقبلية القائمة على الأداء المستدام.

وقالت الدحيلان: «لقد استطعنا تخفيض معدلات البطالة وتمكين الباحثين عن العمل عبر البرامج والمبادرات التنموية الهادفة، وتحفيز الشباب على العمل وتقديم فرص مناسبة، ناهيك عن تحسين بيئة العمل والبحث عن كل ما يخدم العملية التنموية». واستطردت الدحيلان، «الفرص المتاحة للمرأة كما هي للرجل، إلا أن هناك إمكانات تختلف لكل منهما، والقطاعات تتطلع إلى دمج المرأة، ولم يعد هناك جانب مقتصر على الرجل دون المرأة، فكلاهما قادر على الالتحاق في السوق والبحث عما يناسبه».

وأكدت أنه فيما يختص بقمة العشرين ستكون هناك أبواب متنوعة ذات انعكاسات مستقبلية على السوق، إضافة إلى الانتعاش الاقتصادي للعديد من القطاعات، التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.