القرق: 2020 استعداد لمسيرة إنجازات «سيدات أعمال دبي»

دبي: ”الخليج 365”

كشف مجلس سيدات أعمال دبي عن انضمام 277 عضوة جديدة إلى المجلس في العام 2019، ما رفع إجمالي عدد عضواته إلى 902 عضوة من أكثر من 63 جنسية، ما يعكس التنوع في بيئة الأعمال في دبي، وقدرة الإمارة على استقطاب المستثمرين وسيدات الأعمال من مختلف الجنسيات، حيث شكلت جنسيات دول مجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 33% من إجمالي جنسيات عضوات المجلس، في حين شكلت الجنسيات الأوروبية ما نسبته 36% والجنسيات الآسيوية 21%، كما بلغت نسبة العضوات من القارتين الأمريكيتين 9% و1% للجنسية الأسترالية.

وأكدت الدكتورة رجاء عيسى القرق رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، أن عام التسامح شهد نشاطاً مضاعفاً للمجلس ، حيث مزج المجلس أهداف التطوير في خطة تدريبية شاملة نجحت في استقطاب عضوات جدد، ساهمت في تطوير مهاراتهن وقدراتهن بما يتلاءم مع المتطلبات الجديدة والمتغيرة في بيئة الأعمال، معتبرة أن النمو المحقق في عدد المشاركات في فعاليات المجلس، وارتفاع عدد المبادرات التي تم إطلاقها ودعمها، هما مؤشران واضحان على صوابية الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.ولفتت القرق إلى أن العام المقبل سيكون عام استعداد مجلس سيدات أعمال دبي لمسيرة جديدة من الإنجازات في تمكين المرأة العاملة .