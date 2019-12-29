شركات مغمورة تغرّد بمكاسب تتجاوز 1000% خلال العقد الماضي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد العقد الماضي مفاجآت في أرباح الأسهم العالمية، حيث حققت شركات إنتاج وتصنيع فعلي، منها شركات مغمورة لا تنتمي إلى قطاع التكنولوجيا، مكاسب تجاوزت ال1000% على مدى عشر سنوات، هي العقد الثاني من القرن ال 21. وأشارت تقارير إلى نمو في مكاسب مؤشر «إس أند بي 500» هذا العام وبنسبة 30%، وهو ما تحقق خلال 8 سنوات من الإحدى عشرة سنة الماضية، وهذا ليس بغريب على المؤشرات الأمريكية التي حققت مكاسب من خانتين 54 مرة منذ عام 1926 ولكن خلال العقد المنصرم كانت هذه المكاسب متميزة، حيث تخطت نسبتها ال1000%.

وتربع سعر السهم في شركة «نتفليكس» على عرش أفضل الأسهم نمواً بين كل الشركات خلال العقد الماضي بما يزيد على 4000%.

ولامست القيمة السوقية لشركة «أمازون» التريليون دولار، وبعائدات بلغت 1200%. ومع ذلك، ووفقاً لتقرير أعدته شركة «أس أند بي جلوبال ماركت انتليجينس» فقد ظهرت شركات من قطاعات مختلفة غير تقنية وحققت المفاجأة وبعائدات تجاوزت ال1000% في مؤشر «إس أند بي 500».

ومن هذه الشركات حلت شركة «يونايتد رينتالز» إحدى أهم شركات تأجير معدات البناء في العالم بمركز متقدم وبنمو بلغ 1605% حتى 20 ديسمبر/‏‏ كانون الأول الحالي.

وسمح التدفق النقدي القوي لشركة «أوريلاي لتجارة قطع غيار السيارات» بعملية إعادة شراء الأسهم ما أدى لانخفاض عددها بنسبة 40% منذ عام 2008 وبالتالي ازدياد أرباح المساهمين بنمو تجاوز ال1000% خلال العقد الماضي.

أما بالنسبة لشركة «ماركت أكسس» للتجارة الإلكترونية فقد بلغت عائداتها 3000% خلال العقد الماضي أيضاً.

وأضاف التقرير، هناك شركات ضمن هذه الشريحة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية والطبية والعناية بالصحة حققت عائدات تجاوزت ال1000% من ضمنها شركة «أبيوميد» بنسبة 1765%.

أما المفاجأة فكانت وجود شركة «أليان تكنولوجي» المتخصصة في مجال تجميل الأسنان ضمن قائمة أفضل 10 شركات نمواً من خارج القطاع التكنولوجي على مؤشر «إس أند بي 500» بعائدات بلغت 1431% خلال العقد الماضي.

تلتها شركة «ألتابيوتي» التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل والعطور بنسبة عائدات جيدة جداً بلغت 1294% حسب المؤشر نفسه للقطاعات الفرعية والمتاجر المتخصصة.

وختم التقرير بحلول «متاجر روس» المتخصصة بتجارة الألبسة الجاهزة في مركز متقدم أيضاً على مؤشر «إس أند بي 500» بعائدات بلغت 1095%.

وهذه الأرقام والإحصاءات تبين أهمية المنافسة الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات، وتأثيرها في أسواق المال، صحيح أن الشركات الكبيرة والتي تعمل في المجال التكنولوجي كشركتي «أبل»، و«نتفليكس»، وغيرهما، لا تزال هي المسيطرة والمهيمنة على سوق الأسهم حسب معظم المؤشرات العالمية خلال العقد الماضي.