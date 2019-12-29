ارتفاع مخزون بن «أرابيكا» في الموانئ العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات الموانئ العالمية التي تراقبها بورصة آي.سي.إي للتعاقدات الآجلة في الولايات المتحدة ارتفاع مخزون البن من نوع «أرابيكا» بمقدار 945 جوالاً خلال يوم واحد.

وأشارت وكالة بلومبيرج إلى أن مخزون بن «أرابيكا» في الموانئ الأمريكية بلغ الجمعة 2031274 جوالاً مقابل 2030329 جوالاً الخميس، مضيفة أن 1225 جوالاً وصلت الجمعة من هندوراس.

في الوقت نفسه واصلت أسعار بن «أرابيكا» تذبذبها حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.96% إلى 1.33 دولار للرطل وفي الوقت نفسه فإن أسعار البن الآن أقل بنسبة 12% تقريباً عن أعلى مستوى لها خلال 16 شهراً الذي كانت سجلته في 17 كانون أول/‏‏ديسمبر الماضي.

وأشار تقرير شركة «هاي تاور» إلى توقعات إيجابية بشأن المحصول الحالي للبن في فيتنام والمحصول المنتظر في البرازيل لكن لا توجد بيانات موثقة حتى الآن.