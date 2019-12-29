مكونات رئيسية لسيارات «تيسلا» تصنّع في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

كشف سعود أبو الشوارب، مدير عام «دبي الصناعية»، أن شركات تعمل في المدينة تقوم بتصنيع قطع رئيسية تستعمل في سيارات «تيسلا» الكهربائية، فيما تقوم شركة «أنوركا» بتصنيع وتصدير القهوة إلى كندا، وغيرها من دول العالم، كما تصدر «ستاندرد كاربيت» للسجاد منتجاتها إلى أكثر من 65 دولة، من ضمنها أستراليا، ونيوزيلندا، ما يعزز مكانة علامة «صنع في الإمارات» عالمياً.

وقال أبو الشوارب في تصريحات ل«الخليج» إن شهادات الجودة العالمية والمحلية التي تحصل عليها الشركات العاملة ضمن مدينة دبي الصناعية تؤكد الثقة بمنتجاتها، والتي تشمل مصانع لشركة «باتشي» المتخصصة بإنتاج الشوكولاتة، وغيرها من العلامات المعروفة.

وأضاف أن وجود شركات عالمية كبرى أكبر دلالة على مكانة دبي عموماً، و«دبي الصناعية» خصوصاً، كوجهة عالمية المستوى للمصنعين والتجار من مختلف أنحاء العالم، لما تقدمه من خدمات وتسهيلات متكاملة وبنية تحتية ذكية، وموقع استراتيجي، والقدرة على تلبية كل احتياجات الشركات المصنعة من الأسواق وصالات العرض والمحال، والمستودعات تحت سقف واحد.

وتوفر «دبي الصناعية» خدمات النقل والتخزين كذلك، ما يجعل شركات محلية وعالمية مثل «يونيليفير»، و«إينفيروسيرف»، و«بي أي إس إف»، و«بركات»، و«اللولو»، و«الجليل القابضة»، و«المراعي»، و«الفطيم اللوجستية»، وغيرها، تختار المدينة مقراً، أو مركزاً إقليمياً لها.



شركات في «دبي الصناعية»:

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«أنوركا» تصنّع وتصدّر القهوة إلى كندا

منتجات «ستاندرد كاربيت» في أكثر من 65 دولة

«باتشي» تنتج الشوكولاتة في المدينة