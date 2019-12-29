اعتماد نظام إدارة الوثائق لهيئة مطار الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت هيئة مطار الشارقة الدولي، مع هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لهيئة مطار الشارقة الدولي، بعد أن تم الانتهاء من وضع خطة التصنيف ومدد الاستبقاء لملفات الإدارات الخصوصية التابعة لهيئة مطار الشارقة الدولي، بهدف تنظيم وحفظ أرصدة أرشيف ووثائق هيئة المطار، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

ووقّع المذكرة عن هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع رئيس الهيئة، وعن هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف صلاح سالم المحمود مدير عام الهيئة، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من كبار المديرين والمسؤولين من الطرفين.

وقال علي سالم المدفع: «إن اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية لهيئة مطار الشارقة الدولي من قبل هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، يعد ثمرة التنسيق والمتابعة بين فرق العمل من الطرفين، والتي نتجت عنها منظومة متكاملة لإدارة وتصنيف الوثائق الخصوصية، وفق أرقى معايير الأرشفة والتوثيق العالمية المعتمدة».

وأضاف: «إن هذه الاتفاقية تؤكد حرص الجانبين على تعزيز تعاونهما لخدمة وتطوير أنظمة التوثيق، من أجل حفظ منجزات ومراحل تطور عمل هيئة مطار الشارقة الدولي، وهو ما يعتبر جزءاً أصيلاً من تاريخ إمارة الشارقة، وقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات».وأعرب صلاح سالم المحمود، عن تقديره للجهد المبذول من قبل هيئة مطار الشارقة الدولي في إنجاز مشروع نظام إدارة الوثائق الخصوصية، الذي تم اعتماده بالتنسيق مع الهيئة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانونها، مشيراً إلى سعي الهيئة الدائم لتطوير وتوحيد نظام الوثائق الخصوصية على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد المحمود أهمية اعتماد النظام مع هيئة مطار الشارقة الدولي؛ لما لديها من وثائق تعكس التطور التاريخي الذي شهده قطاع الطيران على مدى السنوات الماضية، وبالتالي حفظها وفقاً للأساليب والاشتراطات المعتمدة التي تحفظ جزءاً مهماً من تاريخ الإمارة، وتسهل الرجوع إليه عند الحاجة.