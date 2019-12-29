مكاســب أسبوعيــة قويــة للنفــط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند تسوية تعاملات الجمعة، بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى مستوى قياسي عند 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام الوسيط الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.1% مسجلاً 61.72 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

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وخلال الأسبوع حقق الخام الأمريكي مكاسب بنحو 2.1%، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي 0.3% ليتحدد سعر التسوية عند 68.16 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف سبتمبر/أيلول، حيث صعد خام القياس العالمي حوالي 27% منذ نهاية 2018.

من جهة احرى ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات الجمعة، ليحصد أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر، ويسير على الطريق الصحيح لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

وخلال الأسبوع، حقق الذهب مكاسب 2,5 % أو ما يعادل 37.2 دولار، والتي من شأنها أن تمثل أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس/ آب الماضي، كما أن مكاسب الذهب تصل إلى 18 % في العام الحالي حتى الآن، ليتجه المعدن الأصفر لتسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010.

وعند تسوية جلسة الجمعة، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/ شباط بنحو 0.2 % ليسجل 1518.10 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 1513.30 دولار للأوقية.